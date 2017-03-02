بالأرقام والفيديو.. عمر هوساوي صخرة دفاع النصر الصلبة

المواطن ـ محمد سلام

يقدم مدافع نادي النصر الدولي، عمر هوساوي ، مستوى مميز خلال الموسم الحالي برفقة العالمي، جعله يستحوذ على إشادة العديد من النقاد والجماهير، واعتبره الكثيرون واحدًا من أفضل لاعبي الفريق النصراوي في الوقت الراهن، بفضل ثبات مستواه وانضباطه الكبير وروحه العالية.

هوساوي برفقة زملاءه جعل من خط دفاع النصر ثاني أقوى خطوط الدفاع في الدوري بعد نادي الهلال، حيث تلقت شباك الفريق 14 هدف بفارق هدفين عن الزعيم، وحافظ العالمي على نظافة الشباك في 8 مباريات، بعد مرور 19 جولة من المسابقة.

لعب عمر مع النصر في الدوري 18 مباراة بمعدل عدد دقائق 1620 دقيقة، ولم يتم استبداله على الإطلاق، وبلغت دقة تمريراته 78 %، وقام بـ 64 مواجهة ناجحة و44 مواجهة خاسرة، بنسبة نجاح 59 %، وحقق 18 موجهة هوائية ناجحة و18 مواجهة خاسرة بنسبة نجاح 50 %.

استرد مدافع الأخضر الكرة 88 مرة، وقام بـ19 التحام ناجح وخسر الالتجام 6 مرات بنسبة نجاح 76 %، وقطع الكرة 30 مرة وتم احتساب 18 مخالفة ضده وتلقى إنذاريين.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل عمر هوساوي هدف وصنع 3 فرص وسدد على المرمي 3 مرات وخارج المرمى 6 مرات ووقع في التسلل مرتين.

وتأمل الجماهير النصراوية أن يحافظ هوساوي على مستواه خلال ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي، حتى يساهم مع زملاءه في إعادة العالمي إلى البطولات والألقاب إلى الفريق بعد الغياب في الموسم الماضي.