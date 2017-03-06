بالأسماء.. تكليفات جديدة في بلدية الدلم‎

المواطن – رشيد السويلم – الخرج

أصدر رئيس بلدية الدلم المهندس فارس بن محمد القحطاني، عدة قرارات تكليف شملت عددًا من الإدارات والأقسام.

وأوضح القحطاني، أنَّ هذه التكليفات تأتي في إطار الخطة التي وضعتها البلدية للقيام بمهامها الأساسية، وبناء وتطوير المنظومة الإدارية للبلدية.

وشملت التكليفات التالية أسماؤهم:

محمد بن عبدالله المحسن مديراً لفرع البلدية في مركز نعجان .

سعود بن عبدالرحمن العسكر مديراً لإدارة الميزانية .

ناصر بن عبدالله الموسى مديراً لإدارة التشغيل والصيانة .

محمد بن ناصر العييد مديراً لإدارة الحركة والكراج .

وعبر المكلّفون عن شكرهم وتقديرهم للمهندس فارس القحطاني، على الثقة الكبيرة التي منحهم إياها داعين الله أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملهم إياها والقيام بالمهام التي كلفوا بها.