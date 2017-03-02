بالصورة.. “سيلفي” يجمع الملك ووزيرة التنمية البشرية الإندونيسية ووالدتها

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد سيلفي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حرصت وزيرة التنمية البشرية ووالدتها على التقاط سيلفي أخر معه .

ونالت الصورة آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، و”فيسبوك”، والسبب لأنها الصورة الثانية خلال الزيارة التي يقوم بها الملك في إندونيسيا ضمن جولته الآسيوية .

يأتي ذلك بعد أن نشر الرئيس الإندونيسي، فيديو سيلفي أمس الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جمعة مع الملك سلمان، خلال مأدبة غداء أقامها احتفاء بوصوله لبلاده.

وسجل الرئيس جوكو ويدودو الفيديو بنفسه بطريقة السيلفي أثناء مأدبة غداء أقامها في قصر الرئاسة في بوجور جنوب العاصمة جاكرتا.