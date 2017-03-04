بالصورة.. لقطة رائعة من لاعبي القادسية !

المواطن ـ محمد سلام

حرص لاعبوا نادي القادسية على ارتداء قميص موحد يحمل الرقم 15 قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق التعاون في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

جاء هذا تضامنا مع زميلهم اللاعب مازن أبو شرارة، الذي يرتدي القميص رقم 15، وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولن يكمل ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

هذا ويحتل القادسية المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ويطمح مع مدربه المميز البرازيلي دوس أنجوس لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز والابتعاد عن مناطق الخطر، فيما يبدو التعاون الذي يحتل المركز السادس بـ24 نقطة في جاهزية كبيرة بعد خوضه مباراتين قويتين ضمن دوري أبطال آسيا، فاز في الأولى على لوكوموتيف الأوزبكي، وخسر الثانية أمام استقلال طهران، ويأمل في تكرار فوزه على القادسية حينما تغلب عليه في الدور الأول بهدف.