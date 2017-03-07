بالصور.. أدلة تُدين جماهير الهلال لم تشاهدها لجنة الانضباط!

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قام بالتقاطها المصور عبدالإله المحارب، تُظهر قيام رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، ومدير الكرة فهد المفرج، بمحاولة تهدئة الجماهير الهلالية عقب قيامها بإلقاء قوارير المياه الفارغة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك خلال مباراة الاتحاد والهلال يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 3 ـ 1.

وعلق المحارب على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث قال: “للمعلومية فقط .. حادثة رمي القوارير لم تحدث من جماهير الاتحاد فقط ! حدثت أيضًا في المدرج الهلالي وحاول المفرج والرئيس والدكة تهدئتهم !”.

واستغرب الاتحاديون من قرارات لجنة الانضباط التي صدرت اليوم، ولم تتضمن معاقبة الجماهير الهلالية، مؤكدين أن الناقل الرسمي للمسابقة “mbc pro sport”، ومخرج المباراة، قاما بالتركيز على لقطات جماهير الاتحاد وإلقائها قوارير المياه، ولم يقوما بالأمر ذاته مع الهلاليين.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).