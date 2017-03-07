بالصور.. أدلة تُدين جماهير الهلال لم تشاهدها لجنة الانضباط!

المواطن ـ محمد سلام
تداولت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قام بالتقاطها المصور عبدالإله المحارب، تُظهر قيام رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، ومدير الكرة فهد المفرج، بمحاولة تهدئة الجماهير الهلالية عقب قيامها بإلقاء قوارير المياه الفارغة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك خلال مباراة الاتحاد والهلال يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 3 ـ 1.
وعلق المحارب على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث قال: “للمعلومية فقط .. حادثة رمي القوارير لم تحدث من جماهير الاتحاد فقط ! حدثت أيضًا في المدرج الهلالي وحاول المفرج والرئيس والدكة تهدئتهم !”.
واستغرب الاتحاديون من قرارات لجنة الانضباط التي صدرت اليوم، ولم تتضمن معاقبة الجماهير الهلالية، مؤكدين أن الناقل الرسمي للمسابقة “mbc pro sport”، ومخرج المباراة، قاما بالتركيز على لقطات جماهير الاتحاد وإلقائها قوارير المياه، ولم يقوما بالأمر ذاته مع الهلاليين.