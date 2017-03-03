بالصور.. أكثر من 15 فعالية في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض

المواطن - الرياض

نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باقة من الفعاليات والبرامج خلال الأسابيع الماضية، موجهة لنزلائها من فئة كبار السن، تجاوز عددها أكثر من 15 فعالية، تنوعت ما بين محاضرات تعليمية وتثقيفية وزيارات ميدانية واستقبالات استفاد منها ما يزيد عن 73 مسناً.

ونظمت الدار وفي إطار اهتمامها بالجانب التعليمي والثقيفي لمنسوبيها ونزلائها المدركين محاضرة عن ” الضغوط النفسية ” للإخصائي النفسي ناصر الشهري، ومحاضرة أخرى لأخصائي التغذية ماجد اليحيى بعنوان “التغذية الصحية للمسنين”، كما نظمت ثلاثة برامج ترفيهية للنزلاء في 3 أيام متفرقه بالتعاون مع فريقي بصمات ملونة التطوعي وفريق 2030 التطوعي اشتملت على ألعاب شعبية ومسابقات خفيفة تحت شعار ” نحن أبناؤكم “.



كما نظمت بالتنسيق مع القسمين الاجتماعي والطبي برنامجاً يومياً بـاسم “المشراق” في الخيمة الشتوية المجهزة حديثًا في حديقة الدار، حيث يقضي المسنون فيها وقتًا للسمر وتبادل الأحاديث وتناول المشروبات الساخنة.



وتضمنت البرامج أيضاً اصطحاب النزلاء المدركين في رحلات اليوم الكامل للمتنزهات البرية القريبة من العاصمة، إلى جانب زيارات متفرقة لمعالم الرياض ،فيما حرصت إدارة الدار على دعوة كافة موظفيها في مختلف الأقسام للمشاركة مع النزلاء في جلسة أسرية شتوية تخللها حفلة شواء.



إضافةً إلى الزيارات المستمرة للوفود من طلاب ومعلمي بعض المدارس، والتي يتم خلالها تقديم الوجبات الشعبية من إعداد الأسر المنتجة وتقديم الهدايا للمسنين، كما مكنت الدار عدداً من المسنين المدركين من حضور مباراة رسمية محلية ومباراة آسيوية لفريق نادي الهلال في إطار التعاون بينها وبين إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي.



وختمت الفعاليات باستقبال وفد من جامعة الملك سعود شاركوا مع النزلاء في برنامج ترفيهي مختصر ووجبة الإفطار، ثم اصطحاب المسنين في زيارة لساحة البجيري التاريخية في الدرعية.

