بالصور.. أهالي العرضيات يطالبون بحماية الغزلان من القنص بوادي العنك

المواطن - سعيد القرني - العرضيات

أبدى العديد من أهالي محافظة العرضيات استغرابهم لما يحدث بالمحافظة من قنص للغزلان النادرة وخاصة بوادي يمسى “العنك” بقرى قنونا.

ويمتاز وادي العِنْك – الواقع شمال شرق القنفذة بالعرضيات وينحدر من المرتفعات الشاهقة غرب وادي قنونا باتجاه سبت الجارة وصولاً إلى البحر الأحمر بالقنفذة – بتنوع الحياة الفطرية منها الغزال العربي النادر والذئاب والضباع وجميع الطيور الجارحة وغير الجارحة ومنها طيور الحجل وكذلك الوبر الصخري المهدد بالانقراض.

وكان النمر العربي يعيش في هذا الوادي والمرتفعات المحاذية له قبل أن ينقرض منذ سنوات مضت، معربين عبر “المواطن” عن أملهم في التحرك السريع للجهات المسؤولة عن ذلك وحماية تلك الحيوانات وتطبيق العقوبات على من يقوم بالقنص بالمحافظة وأيضاً تحرك إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في إمارة محافظة العرضيات حيث تكرر هذا الأمر مرات عديدة ولكن للأسف لايوجد مراقبة لهم أو ضبطهم.