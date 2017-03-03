بالصور.. إسعاف 17 متسابقًا في ماراثون جدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظه جدة بماراثون جدة ضمن الدور الإنساني المناط بها باعتبارها من شركاء النجاح بماراثون جدة الذي نظمته جمعية البر هذا العام للسنة الرابعة عشر على التوالي في يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة .وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن الهلال الأحمر شارك بـ ( 8 ) فرق إسعافية موزعة في عدة مواقع لتقديم الخدمات الإسعافية للمتسابقين بعدد ( 17) مسعفًا من منسوبي الهيئة وبعدد ( 8 ) متطوعين، وبقيادة القائد معتز الباشا حيث بلغ إجمالي عدد المتسابقين (17000) متسابق.

وأضاف أنه تم توزيع الفرق الإسعافية على مسارات الماراثون الثلاثة على النحو التالي:

المسار الأول

( 4 كم ) من ميدان الجمل لذوي الاحتياجات الخاصة

المسار الثاني

(8 كم ) 18سنة وما دون بداية” من منتجع الكريستال

المسار الثالث

(21 كم) لعموم الفئة العمرية من منتجع لافونتين.

وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لعدد 17 متسابقًا في موقع الماراثون ولم تُنقل أي حالة إلى المرافق الطبية.

