بالصور.. ابتدائية معهد العاصمة تغرس الأشجار في أسبوع الشجرة

وأوضح مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أنّه تمت زراعة الشجيرات بمشاركة وحضور قائد القسم والمعلمين والطلاب، بينما قدّم الطالبان ريان المهنا ورائد المهنا، برنامجًا تثقيفيًا بعنوان (فسيلة) لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة.

وأشار الشهري، إلى أنَّه وجه مدير عام المعهد الأستاذ عادل الطخيم شكره لقائد القسم، ومنسوبيه، على هذه المشاركات المميزة، لاسيّما أنَّ غرس الأشجار والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها يساهم في المحافظة على البيئة.