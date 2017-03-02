بالصور.. احباط تهريب أكثر من 50 كجم من ثمار القورو المحظورة

المواطن - وليد الفهمي- جدة

أحبط رجال الجمارك بجمرك جسر الملك محاولة تهريب كميات كبيرة من نبات القورو المحظور مخبأة داخل جواكت ثلاث فتيات.

وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يستقلها شخص من احدى الجنسيات الآسيويه وبرفقته عائلته والمكونه من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات.

وأضاف أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي عثرت المراقبة الجمركية على (17.5)كيلو من ثمار القورو المحظورة مُخبأة في جاكيت كل فتاة كانت ترتديه حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل جاكيت ومن ثم حياكة المخابئ وذلك بقصد التمويه. مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك.