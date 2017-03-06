بالصور.. احتفالية شاملة باليوم العالمي للدفاع المدني في بيشة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

تحت رعاية محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والجهات الأمنية ببيشة ورجال الأعمال دشّن مدير إدارة الدفاع المدني ببيشة العقيد حسين شيبان العلياني فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م والذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر” وذلك بمبنى الأغراض المتعددة بمقر الكلية التقنية ببيشة.

وتم افتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والاستماع لشرح مفصل عن مكونات المعرض حيث اشتمل المعرض على أركان خاصة بالجهات المشاركة للتعريف بمعدات وأدوات الإطفاء و الإنقاذ و السلامة، بالإضافة إلى مشاركات طلاب المدارس والكلية التقنية وجامعة بيشة.

وبعد ذلك توجه الحضور لمسرح الكلية لحضور الحفل الخطابي الذي أعده متدربو الأنشطة بالكلية تحت إشراف ومتابعة باسم الخرماني؛ وقد بُدئ الحفل بالقرآن الكريم وكلمة لعميد الكلية التقنية ببيشة عبدالرحمن علي الدوسري استهلها بنقل صادق المواساة وأحر التعازي باسم منسوبي الكلية لمحافظ بيشة في فقدانه لـ “حرمه” فجر الأمس، مؤكدًا واجب المؤسسات والمنشآت في المسؤولية الاجتماعية، والمشاركات البنَّاءة التي تعود بالنفع على الجميع، ودعى الجميع لضرورة التثقّف للوقاية من المخاطر تلافيًا للأضرار الخطيرة.

ومن جهته ألقى مدير الدفاع المدني ببيشة العقيد حسين شيبان العلياني كلمته التي بدأها بنقل التعازي الحارة والمواساة باسمه وزملائه منسوبي الدفاع المدني ببيشة لمحافظ بيشة لوفاة “حرمه” فجر الأمس داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، مؤكدًا أن اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بأنواعها كافة، والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأَعْلَنَ أن هذه الفعاليات تشمل محاضرات توعوية في العديد من المدارس والمواقع التعليمية وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات والأقراص المدمجة التي تحوي مواد توعوية حول عدد من مفاهيم السلامة، والتعريف بأنواع من المخاطر المختلفة، وكذلك بعض المعارض التوعوية في العديد من المواقع الحيوية بمحافظات المنطقة، وتنظيم الزيارات المدرسية المتعددة لها، منوهًا بأهمية تضافر جهود الجميع للوقاية من المخاطر وتأصيل مفاهيم السلامة العامة لدى الجميع ، مقدمًا شكره للكلية التقنية لاستضافة هذه الفعالية.

وتخلل الاحتفالية العديد من البرامج التوعوية والشروحات المفصلة حول أهمية التوعية بالمخاطر حيث قُدّم عرض مرئي “حادث وعبرة” ومسرحية قدمتها مدرسة أنجال بيشة وشروحات على مركبة الإطفاء التابعة لهيئة الطيران المدني وشروحات على مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر.

وانتهى الحفل بتكريم الجهات المشاركة من قبل مدير الدفاع المدني وعميد الكلية التقنية ببيشة وانطلاق مسيرة الدفاع المدني والجهات المشاركة.