بالصور.. استخراج حصوة بالمنظار الدقيق لمريض بالطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي في إجراء أول منظار لاستخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة صغيرة لا تتعدى السنتيمتر الواحد في جسم المريض، وتعد هذه الخدمة الطبية حديثة بعد أن كان يتم تحويل المرضى لمكة وجدة.

وكان المريض يعاني من طول المواعيد وتحمل مشاق السفر، حيث نجح الفريق المعالج بقسم المسالك البولية بالمجمع برئاسة الدكتور أشرف أسعد سليمان استشاري المسالك البولية ومساعداه الدكتور محمد شريف استشاري المسالك والدكتور أحمد حسني وأخصائي التخدير الدكتور وفيق، في إجراء عملية منظار دقيقة وتكسير الحصوة واستخراجها بالكامل لمريض عشريني بعد أن تعرض للمعانه طويلاً من عدم القدرة على العمل وقد نجح الفريق في إنهاء معاناة المريض الذي يتمتع الآن بصحة جيدة .

الجدير ذكره أن عمليات إزالة الحصوة بالمنظار من الخدمات الجديدة التي حرصت إدارة المجمع على دعمها وتوفير الأجهزة اللازمة لإجرائها لتوفير الوقت والجهد على المريض.