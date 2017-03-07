بالصور.. استعدادًا لمهرجان “كلنا الخفجي” ورشة عمل تستعرض الأجنحة والفعاليات

المواطن ـ نوف العايد ـ الخفجي:

بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، ومديري الدوائر الحكومية، وبتنظيم من إدارة مهرجان كلنا الخفجي، عقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبداللطيف البنيان، ورشة عمل متخصصة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات، تهدف لتعريف الشركاء بأهمية المهرجانات ودورها في تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد.

واستهل المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي، ورشة العمل، باستعراض عدد من التقارير المصورة، أنتجتها إدارة المهرجان في العام الماضي، ثم استعرض الفعاليات والأجنحة التي سيتم تنظميها هذا العام، والتي تنوعت ما بين فعاليات ترفيهية وفلكلورية وثقافية، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة التوعوية تنظمها جهات متخصصة.

وبدوره، قدم المهندس عبداللطيف البنيان عرضاً نموذجياً عن تنظيم الفعاليات، وركز على بعض العناصر التي تتميز بها الخفجي مثل الكورنيش والمواقع البرية وقربها من دولة الكويت الشقيقة.

وأثنى البنيان، على حرص جميع مديري القطاعات الحكومية على الحضور، معتبراً ذلك دليلاً على أنَّ المديرين يستوعبون أهمية المهرجان لأنه الواجهة الحقيقة لمحافظة الخفجي، وله تأثير إيجابي على اقتصاد وثقافة المجتمع المحلي. ناقشت بعد ذلك الورشة بعض الأفكار، واستعرضت بعض التجارب.

وقد “اختتم” محافظ الخفجي ورشة العمل مقدماً شكره وتقديره للبنيان، ولمديري القطاعات الحكومية على تلبيتهم الدعوة واستعدادهم لتقديم المساعدة والتعاون لإنجاح المهرجان حسب استراتيجية هيئة السياحة التي تعتمد على الشراكة.