بالصور.. الأهلاوية يحتفلون: الفيفا_يعتمد_الأهلي_الملكي

المواطن ـ محمد سلام

شهد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال الساعات الماضية احتفال منسوبي البيت الأهلاوي باعتماد الفيفا لقب “الملكي” للنادي الأهلي السعودي ، إذ تم تداول صور من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم توضح إطلاق لقب الملكي على النادي الأهلي وليس نادي الهلال.

وكانت أزمة لقب “الملكي” قد آثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بين ناديي الهلال والأهلي، وأصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي بيانًا تمّ نشره على وسائل الإعلام، أكدت فيه تمسكها بلقب “الملكي” ورفضها الكامل أي لقب آخر غير الملكي سيتم إطلاقه عن النادي.

وجاء في البيان : “إنه في إطار التعاون القائم بيننا فإننا لا نعتبر أن هناك لقبًا رسميًا مكتسبًا من واقع التاريخ سوى لقب الملكي، ونهيب بكم الاستمرار بمواصلة تلقيب النادي بلقبه المشروع تاريخيًا، في الوقت الذي سنرفض فيه أي لقب آخر غير الملكي سيتم إطلاقه عن النادي”.

وأضاف الأهلي في خطابه: “لقد جرى العرف العالمي أنه في بعض الدول، عندما يحظى نادي على أولوية الرعاية من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، فإن هذا لنادٍ يعد ناديًا ملكيًا، نقيس على ذلك نادي الزمالك حين حظي برعاية الملك فاروق، وكذلك نادي ريال مدريد الذي حظي برعاية الفونسو الثالث عشر، وقد حظي النادي الأهلي برعاية مؤسس الرياضة السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل، فضلاً عن أن النادي الأهلي كان أول نادٍ تم تأسيسه، بعد توحيد المملكة، وتسميتها المملكة العربية السعودية، كما أن شعار النادي يحتوي على سيفين ونخلة ولونه الأساسي اللون الأخضر وهو لون علم المملكة”.