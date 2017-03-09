بالصور.. الجموع الغفيرة تشيّع الشهيد الشراري في طبرجل

المواطن - متعب النماصي - طبرجل

شيعت جموع غفيرة من المواطنين وعدد من المسؤولين في منطقة الجوف ومحافظة طبرجل وإخوان وأقارب شهيد الوطن رجل الأمن الجندي موسى دخيل الله المهرمس الشراري، بعد عصر أمس الأربعاء، الشهيد لمقبرة محافظة طبرجل.

الجدير بالذكر أن الشهيد “الشراري” من منسوبي شرطة القطيف وقد طالته أيادي الغدر والخيانة أثناء أدائه لواجبه بالقرب من مركز شرطة تاروت، حيث قدّم الجميع التعازي لإخوان وأقارب الشهيد، داعين الله أن يتغمد الشهيد “الشراري” بواسع رحمته، وأن يتقبله في الشهداء.

ووصل جثمان الشهيد اليوم لمطار محافظة القريات على متن طائرة خاصة حيث كان في استقبال الجثمان لدى هبوط الطائرة محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ومدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي الخميس ومدير مطار القريات الأستاذ رواف الكويكبي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بمحافظة القريات.

