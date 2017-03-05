بالصور.. السلمي سابع رماة العالم في المسدس

المواطن - علي القرني - الرياض

حقق لاعب المنتخب السعودي للرماية عطالله السلمي المركز السابع في رماية المسدس 50م ناري ضمن بطولة كأس العالم للرماية التي اختتمت في الهند أمس السبت بمشاركة 547 رامياً مثلوا 44 دولة.

وحل اللاعب سفر الدوسري في المركز التاسع في رماية المسدس 10م هوائي، وماجد التميمي في المركز الحادي عشر في رماية الشوزن سكيت، فيما حقق مسفر العماري المركز الثاني عشر في رماية البندقية 10م هوائي.



وتميزت البطولة بمشاركة منتخبات قوية في رياضة الرماية مثل: الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكذلك رماة أولمبيين وعالميين من مختلف الدول العالمية، كونها أول بطولة كأس عالم في البرنامج الزمني للاتحاد الدولي للرماية للعام الحالي.

ومن جهته أثنى مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية الفريق عثمان المحرج على دعم واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد باللاعبين السعوديين والاتحادات الرياضية للوصول بها لمنصات التتويج المختلفة، مشيراً للعمل الاحترافي الذي تقوم به اللجنة الأولمبية من دعم للاتحادات الرياضية لتطوير الأداء، والذي كان من ثماره ارتفاع مستوى الأداء الفني للرماة، مما جعل المنتخب السعودي للرماية في مصاف المنتخبات المنافسة على المنصات عالميًا، مشيداً بالتعاون البناء والمثمر للهيئات العسكرية الأعضاء في الاتحاد ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة متمنيًا التوفيق للجميع في تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.