بالصور.. الطخيم يكرم متفوقي ثانوية معهد العاصمة النموذجي والفائزين بماراثون فطن

المواطن - الرياض

أكد مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، أن تكريم الطلاب المتفوقين وتقديرهم يعد واجباً على المجتمع بأَسْره، وشدد على أن طلاب اليوم هم عماد الأمة وقلبها النابض في المستقبل القريب وتوليهم حكومتنا الرشيدة العناية والاهتمام.

جاء ذلك لدى رعايته لحفل التكريم الذي أقيم بالقسم الثانوي بالمعهد للطلاب المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول بحضور مساعديه والمشرفين التربويين ومديري الأقسام التعليمية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة قائد القسم الثانوي الأستاذ عبدالعزيز الجويزع أعرب فيها عن شكره للطلاب وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهود مميزة، وكذلك الدور الكبير والجهد المشكور للمعلمين الذين لم يبخلوا على طلابهم بالعلم النافع، وشكر كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا الحفل إدارة ومرشدين ومعلمين وطلاب، ثم كُرم الطلاب المتفوقون والتقطت الصور التذكارية.

والجدير بالذكر أن الطخيم رعى قبل حفل التكريم التصفيات النهائية لسباق الجري (ماراثون فطن) حيث حصل على المركز الأول الطالب وسام هوساوي وعلى المركز الثاني الطالب سعود التميمي وجاء في المركز الثالث الطالب وليد برناوي وتم تكريم مستشفى سند لرعايتهم الطبية للماراثون.

وأكد الطخيم أهمية الحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المناسبات داعم كبير للقضاء على داء السمنة والسكري وتُشجع على زيادة الوعي والثقافة لدى الطلاب بضرورة الاهتمام بالأمور الصحية وممارسة الرياضة ولدورها في الوقاية من المخاطر الصحية المختلفة.

صرح بذلك محمد الشهري مشرف الإعلام التربوي بالمعهد.

