بالصور.. العراقيّون يفرّون من غرب الموصل بعد اقتحام القوّات الاتّحادية 4 أحياء

المواطن ـ بغداد:

باشرت القوات العراقية، اقتحام أربعة أحياء في الشطر الغربي من مدينة الموصل، المعقل الرئيسي الأخير لتنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، بالتزامن مع استئناف عملياتها بعد توقف استمر يومين بسبب أحوال الطقس السيئة.

وأعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أنَّ “قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الدندان وحي الدواسة مدعومة بقصف مدفعي وصاروخي مكثف”.

من جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أنَّ “قواته اقتحمت حيْ النبي شيت”، بالتزامن مع اقتحام قوات جهاز مكافحة الإرهاب حي الصمود.

وفي سياق متّصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنَّ “معركة الموصل دفعت أكثر من 45 ألف شخص إلى النزوح من المدينة”.

يذكر أنّه بدأت عمليات استعادة الموصل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبحلول أواخر يناير/ كانون الثاني، تمكنت القوات العراقية من استعادة الشطر الشرقي من المدينة.