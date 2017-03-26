بالصور.. الفيصل يدشن إسكان القنفذة : 593 فيلا و 5 مساجد ومدرستي بنين وبنات

المواطن - مكة المكرمة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم مشروع إسكان محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وقدّم وزير الإسكان، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه من دعم واهتمام لمشاريع وزارة الإسكان وتسهيل جميع الإجراءات أمامها لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض وتمكين الطلب، وتنظيم القطاع وتنميته والارتقاء به وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.

وبيّن أن مشروع الإسكان في القنفذة هو استمرار لما تم إعلانه مطلع هذا العام عبر برنامج سكني الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي سيتم توزيعها هذا العام.

ويقع المشروع بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على أرض مساحتها 597749 متراً مربعاً، ويتألف من 593 فيلا، إضافة إلى مسجد جامع وأربعة مساجد محلية، إلى جانب مدرستي بنين وبنات، ومرافق ذات خدمات تجارية بعدد 22 مرفقاً، إضافة إلى أربع حدائق وملاعب للأطفال بمساحة بلغت 34848 متراً مربعاً.

وجاءت البنية التحتية للخدمات لمشروع الفلل السكنية شاملة لشبكة صرف صحي وشبكة مياه ومكافحة حريق وشبكة تصريف مياه السيول وشبكة كهرباء إضافة إلى شبكة طرق، وخزان أرضي وخزان مياه للري، ومحطة معالجة للإنتاج اليومي.

