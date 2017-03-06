بالصور.. اللمسات الأخيرة على #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب قبيل الانطلاق

المواطن ـ الرياض:

تضع وزارة الثقافة والإعلام، اللمسات الأخيرة، لافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يفتتح أبوابه الأربعاء المقبل، ويستمر حتى 18 آذار/مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.

وأوضح المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧، الدكتور عبدالرحمن العاصم أنَّ “مختلف الأعمال الإنشائية والتركيبية وكذلك أعمال اللجان شارفت على الانتهاء، إيذانًا بانطلاق فعاليات المعرض”.

وأبرز العاصم أنَّ “جميع المعنيين يعملون على مدار الساعة، بغية إنجاز المتطلبات كافة، التي خصصتها الوزارة لخدمة المعرض وزواره”، مبيّنًا أنَّ “الهوية البصرية للمعرض في دورته، والتي تتمثل في رؤية المملكة ٢٠٣٠، سترافق زوار المعرض بدءاً من البوابات الرئيسية، مروراً بالممرات والفعاليات الثقافية والفنية”.

وبيّن الدكتور العاصم أنَّ “ماليزيا ستكون ضيف شرف هذا العام”، مشيراً إلى طبيعة مشاركتها التي سيصاحبها جملة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الجانب الثقافي الماليزي.

وأشار إلى أنَّ “لجان المعرض تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، قبيل انطلاقة المعرض”، مبرزًا أنَّ “جميع اللجان والفرق التي صاحبت المعرض هي كفاءات وطنية شابة، تتمتع بالمهنية والخبرة”.

وكشف أنَّ “اجتماعات عدة عقدت الفترة الماضية برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، لمتابعة أخر المستجدات والأفكار والتحضيرات لمعرض كتاب الرياض”، مشيرًا إلى أنَّ “المعرض سيحتضن خدمات جديدة ومبادرات إبداعية تقدم للمرة الأولى هذا العام، مثل المتجر الالكتروني، ونظام (الباركود) التي يضبط عملية البيع والأسعار، وخدمة فسح الكتب إلكترونياً وبشكل مباشر داخل أروقة المعرض، تشجيعاً لنشاط التأليف والنشر، ويتم إفادة المؤلف والناشر بملاحظات الوزارة على النسخة إلكترونياً وعلى بريده الإلكتروني المسجل”.