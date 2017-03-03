بالصور.. المئات ينتظرون شراء لعبة Nintendo Switch

المواطن - وكالات

بشكل رسمي.. أطلقت شركة نينتندو اليابانية لعبة Nintendo Switch عالميًّا، حيث اصطف المئات من اللاعبين أمام المتاجر المخصصة للبيع في طوابير طويلة من أجل الحصول على نسخة من Nintendo Switch.

وبحسب موقع “ميرور” البريطاني تابع ساتورو شيباتا الرئيس الأوروبي لشركة نينتندو، عمليات البيع وإقبال المستخدمين على شراء جهاز Nintendo Switch الجديد من داخل المتجر المركزي في لندن.

وأوضح المتحدث باسم لعبة Nintendo Switch أن الشركة اليابانية تتوقع تدفق الآلاف من اللاعبين للمتاجر هذا الأسبوع لشراء Nintendo Switch الذى انتظره العديد من اللاعبين حول العالم خلال الفترة الماضية.