بالصور.. المتوسطة الرابعة في البكيرية تكشف عن مواهب مبدعاتها

المواطن - ماجد الفريدي - البكيرية:

منحت المتوسطة الرابعة في البكيرية، طالباتها المبدعات، فرصة المشاركة في أسبوع “الموهبة”، تحت شعار “معاً الموهبة تتخطى الحدود”، في الفترة 6 – 10 / 6/ 1438هـ، وذلك بمتابعة من قبل قائدة المدرسة منيرة الناقي، وتحت إشراف مسؤولة الموهوبات بالمدرسة أفنان الحربي.

واشتمل المعرض على عرض العديد من الأركان ومن أبرزها، أبحاث الطالبات وأعمالهن المتميزة، من الرسومات والفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والحِرف الفنية وخامات البيئة.

وأوضحت مسؤولة الموهوبات أفنان الحربي، أنَّ هذا الأسبوع يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المدارس، والمجتمع المحلي. كما يهدف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الموهبة. ويساعد على الكشف عن الطالبات الموهوبات والنابغات في شتى المجالات الإبداعية في الميدان التربوي”.

وأبرزت أنَّ “فعاليات أسبوع الموهبة تشتمل على العديد من الأنشطة، تتمثل في إقامة المسابقات والمحاضرات التوعوية عن الموهبة، وورش عمل ودورات تدريبية للموهوبات، إضافة إلى تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية للحديث عن الموهبة، والاجتماع بأمهات الطالبات الموهوبات، بغية توعيتهن بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبات، والتعريف ببوابة موهبة وكيفية التسجيل بها”.

وأشارت الحربي إلى أنَّ “أبرز مجالات الموهبة لدى الطالبات، الابتكارات العلمية والبحث العلمي والرسم والتجميل والتصميم والقيام بالأعمال اليدوية والإنشاد وحفظ وتلاوة القرآن الكريم والخط والتصوير الفوتوغرافي وعمل الديكورات المنزلية وتأليف القصص والصحافة والإلقاء والخطابة وغيرها من المواهب المتميزة”.