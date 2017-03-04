بالصور.. “المواطن” ترصد جمال أزهار بساتين عسير اليانعة

المواطن – سعيد مشهور – أبها

في جمال متدفق وجاذب رصدت عدسة “المواطن” بالصور مجموعة من أجمل الأزهار والورود من بعض البساتين في منطقة عسير، حيث تفتحت أزهار الأشجار المثمرة المختلفة مثل أشجار اللوز و المشمش و الرمان والتفاح والخوخ التي أضفت منظراً جمالياً جاذباً بألوانها المختلفة كاللون الوردي والأبيض و الأحمر .

وجذبت ألوان هذه الأشجار العديد من الزوار والسياح لتوثيقها بالصور والاستمتاع بها، في إقبال فصل الربيع.

وتتميز منطقة عسير بموقعها الجغرافي وتنوعه الذي كان سبباً لتنوع المحاصيل الزراعية المختلفة وأيضاً تساقط الأمطار على المنطقة خصوصاً الأمطار الموسمية التي كانت حافزاً كبيراً للكثير من المزارعين لزراعة المزارع بمنتجات مختلفة كالقمح والشعير والذرة وأيضاً الخضراوات المختلفة كالطماطم والخيار والباذنجان والخضراوات الورقية المختلفة.





