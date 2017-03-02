بالصور.. النادي السعودي بـ”نيوكاسل” يهدي قسيمة شراء كتب لمدرسة كنقستون بارك

المواطن - بريطانيا

أهدى مجموعةٌ من أولياء الأمور بحضور ورعاية النادي السعودي بـ”نيوكاسل” شمال شرق بريطانيا، صباح اليوم الخميس، مدرسة “كنقستون بارك” التي يتواجد بها عدد كبير من طلبة أبناء المبتعثين السعوديين، قسيمة شراء كتب متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، وذلك من منطلق اهتمام النادي بالمسؤولية الاجتماعية، والتي من خلالها يسعى لتوطيد التعاون مع المجتمع البريطاني المحلي.



وسلم الهدية في مقر المدرسة، رئيس النادي السعودي بنيوكاسل خالد كردي يرافقه مجموعة من أولياء الأمور ، لمديرة المدرسة “Jayne Evans”، والتي علقت بدورها على هذه المبادرة بالقول: “نشكر النادي السعودي على تبرعه السخي بهذه الكتب التي سوف تكون محل استفادة كبيرة لطلبة المدرسة، ونتطلع إلى تطوير ذلك التعاون مع النادي السعودي”، مثمنة في الوقت ذاته هذه البادرة .



ومن جانبه قال خالد كردي نسعى دائما للتواصل مع مؤسسات المجتمع البريطاني لمد جسور الموده والتعاون واعطائهم الصورة المثالية الحسنه عن المجتمع السعودي.