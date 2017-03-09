بالصور.. انطلاق فعاليات الصحة حق للجميع بالدرعية

المواطن – الدرعية

رعى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله آل سعود محافظ الدرعية فعالية المعرض الصحي الخيري بعنوان ” الصحة حق للجميع” والتي نظمها القسم النسائي بالجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم والمدير التنفيذي بالإنابة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد أبو عباة.

وقال رئيس مجلس الإدارة د.عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم إن رعاية سمو محافظ الدرعية لهذه الفعالية، شرف لنا ودعم كبير للدور الذي تقوم به عناية من أجل الارتقاء بصحة المجتمع وحافز للعاملين بالجمعية لتكثيف التوعية الصحية ونشر ثقافة الوقاية في المجتمع مشيراً إلى أن سموه اطلع على محتوي المعرض وأشاد بالجهود التي تبذلها عناية من أجل إيجاد بيئات صحية تسهم في رفاهية أفراد المجتمع ، وقد أبدى سموه إعجابه بالمعرض، وتمنى للعاملين بالجمعية المزيد من التوفيق والنجاح

ومن جانبه قال المدير التنفيذي بالإنابة عبد العزيز أبو عباة إن المعرض يهدف إلى رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تقديم العديد من البرامج التثقيفية ، وإقامة الأركان التوعوية، وتوزيع المتشورات الوقائية، وعقد اللقاءات التنويرية لكافة الكوادر والمؤسسات الصحية لرفع مستوى التثقيف والارتقاء بالخدمات الصحية ، وكذلك تقديم الاستشارات الطبية المجانية وفحص النظر والتأكد من سلامة العيون.

وأفاد أبو عباة أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية شاركت في الفعالية في إطار الشراكات التي تقيمها عناية مع شركائها لخدمة المجتمع في مجال الصحة.

وفي ختام الاحتفالية قدم الدكتور عبد الرحمن السويلم درعاً تذكارياً لسمو محافظ الدرعية على رعايته الكريمة لهذه الفعالية والتي هي غير مستغربة على سموه الذي يدعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات التي تسهم في راحة المواطن والمقيم.