بالصور.. بلدية صبيا تغلق أبواب مخبز آلي استهتر بالنظافة والشروط

المواطن ـ عمر عريبي ـ جازان:

أغلق قسم صحة البيئة في بلدية صبيا، أحد المخابز الآلية في المحافظة، لوجود عدد من المخالفات الصحية، التي استوجبت تطبيق الإجراءات النظامية حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

‎وأبرز رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر بن سعد آلِ زاحم الشهراني أنَّ “فرقة الرقابة الصحية بالبلدية تكثف جولاتها الميدانية، إذ أغلقت اليوم الخميس مخبزًا آليًا، بعدما تأكّدت من أنَّ العاملين فيه لا يحملون شهادات صحية، فضلاً عن مخالفات عدم ارتداء القفازات، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل والشخصية للعاملين، وسوء الحفظ والتحضير، وعدم التقيد بالزي الرسمي، لاسيّما أنَّ النشاط بصورة عامة يفتقر للاشتراطات الصحية”.

وأشار الشهراني إلى أنَّ “هذه الجهود التي تبذلها بلدية صبيا، تأتي امتداداً لتوجيهات أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع، التي تقضي بتكثيف الجولات الميدانية على المحلات التي تدخل ضمن الصحة العامة، وسرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها عبر غرفة عمليات الأمانة، على الرقم 940، على مدار الأربع وعشرين ساعة”.