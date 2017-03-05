بالصور.. تجوّل مع أبناء مؤسسة التربية النموذجية في “الإبداع شغف التميّز”

المواطن ـ الرياض:

شارك أبناء مؤسسة التربية النموذجية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في فعاليات “البرنامج الثقافي الخامس”، الذي ينظمه نادي الطلاب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، في مركز المؤتمرات بالجامعة، تحت عنوان “الإبداع.. شغف التغيير”.

واطّلع أبناء المؤسسة على مختلف الوسائل الإبداعية في العصر الماضي والحاضر، مع الوقوف على التجارب الإبداعية في الدول الإسلامية.

وتأتي المشاركة، بغية تعزيز قيمة أساليب الإبداع والتحفيز عليه. كما شاركوا في الفعاليات المصاحبة، ومنها ورش العمل والمحاضرات والمناظرات وحلقات النقاش، ومعارض الفنون المتنوعة.

وتسعى مؤسسة التربية النموذجية، عبر المشاركة في هذا البرنامج، إلى تهيئة الفرصة لأبنائها، بغية إكسابهم المزيد من الخبرات والتجارب في مختلف الميادين التي تساعدهم على صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم، وتحفيز الحس الفني لديهم، وتوسيع اهتماماتهم الفكرية.