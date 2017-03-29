بالصور.. تحديث الضمان الاجتماعي‎ قبل إيقاف إعانة شهر رجب

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً في إيقاف صرف إعانة الضمان الاجتماعي بشكل مؤقت لمن لم يقم بتحديث بياناته.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت أمس أن الثاني من شهر رجب سيكون موعداً نهائياً لمستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديث البيانات الشخصية والبنكية للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم، قبل إيقاف الصرف عنهم بشكل مؤقت، وإسقاطهم بصورة نهائية بحلول تاريخ 1438/10/30.

ويمكن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً:

يتم تسجيل حساب جديد على البوابة، عن طريق الذهاب إلى موقع البوابة الرئيسي، ومن ثم الضغط على “مشترك جديد”، وإتباع الخطوات الآتية:

المرحلة الأولى:

1- إدخال رقم الهوية أو الإقامة المكون من عشرة أرقام.

2- إدخال تاريخ الميلاد الهجري المسجل في بطاقة الهوية أو الإقامة.

3- إدخال رقم الجوال الخاص بك، مع العلم أن رقم الجوال المدخل هو الذي سيتم اعتماده من قبل الوزارة في أي مراسلات تخص الخدمات الإلكترونية المقدمة، لذا يجب التأكد من إدخال رقم الجوال بشكل صحيح.

4- إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك.

5- إقرار التعهد بصحة البيانات وتحمل المسؤولية عن هذه البيانات.

6- بمجرد الانتهاء من إدخال كل البيانات بشكل صحيح، قم بالضغط على “تسجيل” .

7- عملية تسجيل حساب جديد تتطلب تأكيد رقم الجوال من خلال إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المرسل.

8- ستظهر لك نافذة مصغرة تطلب منك إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوالك .

9- رمز التحقق هو عبارة عن رقم مكون من ستة أرقام يتم إرساله إلى رقم جوالك، تقوم بإدخاله في النافذة المصغرة، ومن ثم الضغط على “تأكيد” لإتمام عملية تسجيل الحساب الجديد.

10- بمجرد إدخال رقم الجوال بشكل صحيح، تكون المرحلة الأولى من عملية تسجيل الحساب الجديد قد انتهت.

المرحلة الثانية:

11- بمجرد إدخالك لرقم الجوال بشكل صحيح سيتم تحويلك تلقائياً للمرحلة الثانية من عملية التسجيل، وهي إدخال بيانات ملفك الشخصي.

12- يتكون الملف الشخصي من ثلاثة أقسام (البيانات الشخصية، بيانات الهوية، العنوان والتواصل).

13- البيانات الشخصية تحتوي على كل البيانات التي تخص المستخدم (الاسم الرباعي، الجنس، الحالة الاجتماعية، الجنسية، الحالة الوظيفية، المستوى التعليمي، حالة السكن، نوع السكن، العمر، الصورة الشخصية، ورقم الحساب البنكي) .

14- بيانات الهوية تحتوي على كل البيانات التي تخص الهوية كنوع الهوية، تاريخ الإصدار ومكانه، وكذلك تاريخ الانتهاء.

15- العنوان والتواصل يحتوي على كل البيانات التي تمكن الوزارة من التواصل مع المستخدم؛ مثل العنوان البريدي، وأرقام الهاتف والجوال، وكذلك البريد الإلكتروني.

16- بعض هذه البيانات يتم جلبها تلقائياً من مصادر المعلومات الخاصة بالوزارة، وبعضها يجب إدخالها من قبل المستخدم.

17- نرجو الانتباه.. أن بعض هذه البيانات سيتم استخدامها في الخدمات الإلكترونية المقدمة على البوابة، لذا يجب إدخالها بصورة صحيحة.

18- بمجرد إدخال كل البيانات، قم بالضغط على “حفظ” لحفظ بيانات ملفك الشخصي، وتفعيل الحساب والاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.

ﺗﺤﺘﻮي ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎتي ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات؛ ﻫﻲ:

1- اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

2- ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺘﻮاﺻﻞ

3- ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ

4- ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ

5- اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط

أ‌- ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ / اﻟﻤﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/ اﻟﻤﺘﻘﺪم.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ، للاﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ب‌- ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ

ﺑﻌﺪ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ/ اﻟﻤﺘﻘﺪم، ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ، للاﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻨﻮﻳﻪ!.. إذا ﻛﻨﺖ مستفيدًا وﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪة إﻳﺪاع اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة.

ت‌- ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ

ﺑﻌﺪ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب البنكي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨظﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم/ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ، للاﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ملحوظة: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم/ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ التي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎها.

ث‌- ﺷﺎﺷﺔ اﻹﻗﺮار واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺑﻌﺪ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﺮار واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﺣﻔﻆ، ﻟﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

ث‌- ﺷﺎﺷﺔ اﻹﻗﺮار واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺑﻌﺪ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﺮار واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﺣﻔﻆ، ﻟﻴﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

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