بالصور.. تركيا تُلقي القبض على عقيد طيار سوري أسقطت المعارضة مقاتلته

المواطن ـ تركيا:

أعلنت السلطات التركية، الأحد، عن القبض على عقيد طيار سوري، تمكّنت القوّات المعارضة، من إسقاط طائرته في وقت سابق اليوم.

وكشفت الصور المتداولة لعملية القبض على العقيد الطيار محمد صوفان، أنّه كان يختبئ في أحد أحراش منطقة أنطاكية التركية.

ومن جانبها، أكّدت وكالة “دوغان” التركية للأنباء، اليوم الأحد، أنَّ “فريق إنقاذ تركي عثر على طيار سوري تمكن من القفز من طائرته التي تحطمت في تركيا، وتم نقله للمستشفى”.

وأبرزت أنَّ “الطيار عُثر عليه على بعد نحو 40 كيلومترًا من حطام طائرته، واصطحبه الفريق أولاً إلى مركز لرجال الشرطة، ثم لمستشفى حكومي، في منطقة خطاي، ولم ترد تفاصيل عن حالته الصحية”.