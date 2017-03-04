بالصور .. تصادم جماعي يتسبب في 11 وفاة وإصابة بالمدينة

المواطن – شريف النشمي – المدينة

توفي 4 أشخاص فيما أصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم جماعي وقع مساء أمس في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 22:16 مساء يوم البارحة الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث لعدة سيارات بعد محافظة بدر باتجاه الرايس .

وأضاف، أنه على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وعند الوصول للموقع اتضح وجود سبع حالات مصابة و أربع حالات وفاة لامرأة وطفل سعوديين، ورجلين من جنسيات آسيوية .

وتابع أنه تم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع ومن ثمّ تم نقل الحالات لمستشفى بدر العام ونقل الوفيات عن طريق فريق النقل غير الإسعافي التابع لهيئة المستشفى .

الجدير بالذكر بأنه تم تواجد ومشاركة فرقة إسعافية أخرى من مركز إسعاف بدر غير مناوبة عن طريق مدير المركز .

وحالتين بسيطة جداً تم نقلها عن طريق مواطن للمستشفى .