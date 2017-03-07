بالصور.. تعليم القنفذة يتوج الفائزين والمشاركين في “تدبر”

المواطن - عبدالله النخالي - القنفذة

اختتمت التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بالقنفذة فعاليات التصفيات النهائية في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما “تدبر” للعام الدراسي 1437/1438هـ على مستوى الإدارة.

وشارك في المسابقة أكثر من 180 طالبًا في جميع مجالات وفروع المسابقة برعاية كريمة من جمعية “سمو” لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة، كما شارك نخبة من المعلمين المتميزين في تحكيم مجالات المسابقة بلغ عددهم 44 معلمًا.

وتم تتويج الطلاب الفائزين والحائزين على المراكز الأولى وجميع المشاركين في الحفل الختامي بحضور مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد محمد الهيثمي ومستشار مدير التعليم الأستاذ يحيى الحادثي ومدير عام الجمعية الدكتور يحيى الجعفري.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تهدف إلى صنع القدوات وربط الأبناء بكتاب الله والسنّة النبوية الشريفة وتشجيعهم على العناية بهما والعمل على تطبيقهما، وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، بالإضافة إلى شغل وقت الناشئة والشباب بما يعود عليهم بالفائدة دينياً وعلمياً وأخلاقياً.