بالصور.. تكريم سائق خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من احتراق سيارة

المواطن – نوف العايد – الشرقية

كرّم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أحد السائقين من الجنسية الباكستانية والذي يعمل سائق صهريج مياه لمتعهد التشغيل والصيانة بمدينة الدمام، بعد قيامه بعمل إنساني بطولي في إنقاذ ركاب سيارة بعد وقوع حادث مروري لها واشتعال النيران بها .

وشكر المهندس عامر بن علي المطيري، سائق الصهريج محمد يحيى منصور ، على ما قام به من عمل بطولي تمثل في إنقاذ وإسعاف الركاب وإخماد الحريق بالمركبة حتى وصول الجهات الأمنية، وقدم المطيري درعاً تذكارياً ومبلغاً مالياً ورحلة لثلاثة أشخاص لأداء مناسك العمرة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن السائق وخلال فترة عمله وتنقله لمباشرة مهامه وقع حادث مروري أمامه تسبب في انحراف إحدى المركبات عن الطريق واصطدامها بجسم خارج الطريق واشتعال النيران بها، مما استدعى توقفه بجانب المركبة وإخراج من بها وإجراء الإسعافات الأولية لهم والتواصل مع الجهات الأمنية.

لم تقف أعمال السائق البطولية والإنسانية عند هذه النقطة ؛ بل تجاوزت ذلك عندما شاهد الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المركبة فقام على الفور بتفريغ جزء من حمولة الصهريج من المياه على المركبة لإطفاء الحريق.