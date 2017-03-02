بالصور.. جامعة بيشة توقّع اتفاقية تفاهم مع المستشفى السعودي الألماني

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

وقّعت جامعة بيشة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مستشفى السعودي الألماني.

وكان في استقبال الوفد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني وكان برئاسة الوفد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد الشبل وعضوية كل من مدير الشؤون القانونية الأستاذ فقيه ومدير التسويق الدكتور وائل والمستشار الإعلامي عوضه بن علي الأسمري، وتم بحث أوجه التعاون والشراكة بين الجامعة والمستشفى ليكونا شريكين في خدمة منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، وذلك لما يعود بالنفع والفائدة لمنسوبي الجامعة كافة والمجتمع المحلي.

وحضر اللقاء عميد كلية الطب الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني ومدير إدارة التعاون الدولي، سعد بن عبدالله الشمراني ومدير إدارة العلاقات العامة فالح بن محمد ال شويل.

وصرح بذلك المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.