بالصور.. جولة تفقدية للوقوف على المشاريع الحديثة في بارق

بالصور.. جولة تفقدية للوقوف على المشاريع الحديثة في بارق

2017/03/08
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – عبدالله النخالي – بارق

قام محافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، ورئيس بلدية بارق الأستاذ أحمد عوض البارقي، ورئيس قسم المشاريع الأستاذ محمد وراد البارقي بجولة تفقدية لبعض مشاريع المحافظة .

بدأت الجولة بتفقد التحسينات لمنتزه جبال الذي يتم تقسيمه بالأرصفة و تشجيره، وعمل التكسيات الحجرية له، ومن ثم الانتقال إلى المشتل الزراعي الذي أنشأته البلدية بجبال والذي سيوفر جميع احتياجات المحافظة من شتلات .

واختتمت الجولة بالوقوف على طريق الجامعة الذي تتم به أعمال الإنارة و إنشاء الجزيرة الوسطية وتفقد آلية السير به .

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