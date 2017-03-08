بالصور.. جولة تفقدية للوقوف على المشاريع الحديثة في بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

قام محافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، ورئيس بلدية بارق الأستاذ أحمد عوض البارقي، ورئيس قسم المشاريع الأستاذ محمد وراد البارقي بجولة تفقدية لبعض مشاريع المحافظة .

بدأت الجولة بتفقد التحسينات لمنتزه جبال الذي يتم تقسيمه بالأرصفة و تشجيره، وعمل التكسيات الحجرية له، ومن ثم الانتقال إلى المشتل الزراعي الذي أنشأته البلدية بجبال والذي سيوفر جميع احتياجات المحافظة من شتلات .

واختتمت الجولة بالوقوف على طريق الجامعة الذي تتم به أعمال الإنارة و إنشاء الجزيرة الوسطية وتفقد آلية السير به .



