بالصور.. جولة لإعلاميي القصيم في المواقع السياحية والتراثية في قصيباء

المواطن – بريدة

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع مركز قصيباء يوم بعد غدٍ الأربعاء جولة تعريفية لإعلاميي منطقة القصيم للمواقع الأثرية والتراثية بالمركز.

واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان الجولة تهدف لاطلاع إعلاميي القصيم على أبرز آثار وتراث و المعالم السياحية بالمركز وجهود الهيئة والشركاء في دعم وتشجيع وتهيئة المعالم السياحية .

وقال إن برنامج الجولة يتضمن لقاء رئيس المركز وتناول وجبة الغداء وستتبعه جولة تشمل الجال الغربي ومنتزه المطل- مزارع أسفل الجال و قصر عنترة و قصر المشقوق كما يتضمن برنامج الرحلة زيارة لبعض معالم النهضة التنموية التي تشهدها قصيباء.

بدوره قدّر المشيقح لرئيس مركز قصيباء باسل الراضي مبادرة المركز في احتضان الرحلة التعريفية الأولى والتي جاءت بناء على مبادرة من المركز مع توجه لفرع الهيئة في تنفيذ مجموعة من الرحلات التعريفية لإعلاميي القصيم لمواقع تراثية وسياحية هامة بالمنطقة سيتم تنفيذها تباعاً بإذن الله.

وأكد المشيقح على الدور الهام لإعلاميي القصيم في إبراز المواقع والمعالم السياحية و للفعاليات والأنشطة المتنوعة, مشيداً بتواصل الإعلاميين بالمنطقة مع فرع الهيئة حول المواضيع والأنشطة والقضايا التي تخص المواقع السياحية والتراثية.