بالصور.. حضور كثيف لمحاضرة عائض القرني بمحايل

المواطن- حسان الصالحي- محايل

ألقى الشيخ الدكتور عائض بن عبدالله القرني، مساء أمس، محاضرة دينية بعنوان ”ولذكر الله أكبر“ بجامع الأميرة العنود بمحايل عسير، ضمن فعاليات مهرجان ”محايل أدفأ“ وذلك بتنظيم من اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وشهد الجامع حضور كثيف يتقدّمهم، محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمشايخ وجموع كبيرة من محبي الشيخ القرني.

واستهل ”القرني“ محاضرته بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم بعض القصص الخالدة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وأتبعها بنصائح وتوجيهات وتوصيات لجميع أفراد المجتمع فيما يخدم دينهم ودنياهم وآخرتهم، مقدمًا شكره للقائمين على المحاضرة وبارك في جهود محافظ محايل لإقامة مثل هذه المجالس الطيبة.

عقب ذلك استقبل محافظ محايل وعدد من المشايخ والوجهاء الشيخ القرني، بمقر الضيافة بالمحافظة وأهدى له درع ”محايل أدفأ“، ثم اطلع على المشاريع الوقفية لـ ” آل الفلقي“ وجمعية رفق لرعاية الأيتام وأسر الشهداء.

من جهته، أعلن الشيخ عائض، عن فتح حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعية لكافة برامج الوقف الخيرية وكذلك برنامج الاستقطاع الشهري للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل.

وسيلقي الشيخ عائض القرني غدًا خطبة الجمعة بجامع الأميرة العنود، كما سيقيم محاضرة دينية عقب صلاة المغرب بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير.