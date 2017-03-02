بالصور.. حلوى ومنتجات الجنادرية في تقنية الباحة

المواطن – محمد قرهم

برعاية مركز الهدى مول وروز كافيه ومشاركة الأسر المنتجة نفذت الكلية التقنية للبنات بالباحة حفلها الشعبي السنوي الذي تقيمه تزامناً مع مهرجان التراث والثقافة “الجنادرية” بإشراف عام عميدة الكلية أمل بنت سعيد الغامدي وإعداد رائدة قسم النشاط مريم بنت حامد الغامدي ومتابعة وتنسيق مديرة العلاقات العامة والإعلام تغريد الحارثي .

ونُفذ مهرجان هذا العام بقالب مختلف وبرامج وأنشطة عديدة ، تنوعت بين البرامج المسرحية والثقافية وذلك كي تعطي فكرة واسعة ومجملة عن تراث منطقة الباحة الأصيل وما تمتاز به هذه المنطقة من تنوع ثقافي واجتماعي وحضاري ، وما بدأت فيه من إنجازات عديدة في عهد أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آلِ سعود حفظه الله .

حضر الحفل منسوبات الكلية من أستاذات وطالبات وموظفات ، فقد تنوعت فقرات الحفل الذي ابتدأ بالسلام الملكي لمجموعة من الطالبات شارك فيها جميع الحضور.

فمن أبرز ما جاء في هذا الحفل عرض ميداني لجميع ما تمتاز به منطقة الباحة من إنجاز وتراث ومعالم سياحية ومأكولات شعبية متنوعة ، كما أبرزت الأزياء الشعبية النسائية للمنطقة وما تتميز به من دقة في التصميم وشكل جميل في الظاهر ، وتم عرض ميداني حي عن العادات والتقاليد للزواج قديماً متمثلاً في زفة العروس المعروفة بالمنطقة .



هذا وقد صاحب هذه العروض العديد من الفلكلورات الشعبية النسائية القديمة للمنطقة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور ، بعد ذلك أُلقيت القصائد الشعبية والأهازيج العذبة .

وامتاز هذا الحفل بتقديم العديد من العادات والتقاليد التي كانت تقدم في المناسبات الثقافية والشعرية والأعياد والدراجات والحفلات المتنوعة في منطقة الباحة.

كما تم تقديم فقرات متنوعة من الألعاب والألغاز الشعبية التي بثت وأثارت روح المشاركة بين الجميع .