بالصور.. “خيل وهيل” يُضفي البهجة على ربيع #تبوك

المواطن ـ تبوك:

انطلقت فعاليات مهرجان “خيل وهيل” بمنطقة تبوك، في نسخته السابعة، برعاية الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة، وبتنظيم مركز بن عاصي للفروسية والتراث.

وبدأ المهرجان، مساء الخميس، والذي يستمر لمدة 7 أيام، باستعراض جملة من الفعاليات والبرامج أمام الزوار، اشتملت على عروض للخيل والسيارات المعدلة، والمعروضات الشعبية للأسر المنتجة، والأعمال الفنية، والأكلات الشعبية بالإضافة إلى الألوان التراثية المتنوعة والألعاب الشعبية.

وأوضح منظم المهرجان، رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية بالمنطقة إبراهيم بن عاصي، أنَّ المهرجان يستقبل زواره يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، بالعديد من الفعاليات والأنشطة، التي تلبي رغبات جميع أفراد الأسرة”.

وأشار إلى أنَّ “المهرجان شهد في يومه الأول تنوعًا في الفعاليات، وحضورًا كثيفًا من طرف الأهالي”، مبرزًا أنَّ “مركز بن عاصي ومن خلال إسهاماته المجتمعية على مدى الأعوام السبعة من عمر المهرجان، يحرص على تطوير برامجه بالمحافظة على التراث والإرث الحضاري لمنطقة تبوك، التي تميزت به وجسدته من خلال هويتها في مختلف المهرجانات”.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :