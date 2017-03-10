بالصور.. سقوط مروحية في إسطنبول ينهي حياة 5 أشخاص بينهم 4 روس

بالصور.. سقوط مروحية في إسطنبول ينهي حياة 5 أشخاص بينهم 4 روس

2017/03/10
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن ـ تركيا:

تحطّمت مروحية تركية، صباح الجمعة، إثر سقوطها على طريق عام في منطقة بيوك جكمجة، في الجانب الأوروبي من إسطنبول التركية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وأكّدت شركة “Eczacıbaşı”، مالكة المروحية، أنَّ 4 أشخاص، روسيين، كانوا على متن المروحية، ولقوا مصرعهم بالكارثة، فضلاً عن راكب تركي، وطيّارين اثنين.

وأبرزت مصادر إعلامية تركية أنّه “تشير المعلومات الأولية إلى أنَّ سبب سقوط المروحية سيكورسكي S-76، هو انعدام الرؤية في الضباب الكثيف”.

وبيّنت أنَّ “المروحية ارتطمت بمبنى فانشطرت وسقطت”. كما أكّدت بلدية المنطقة أنَّها غير تابعة لها.

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