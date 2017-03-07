بالصور.. شرطة جازان تضبط 3 مصانع للخمور ببيش وضمد وأحد المسارحة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

استمرارًا لعملها الدؤوب في تعقب المروجين وإزالة خطرهم عن المجتمع تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بمراكز شرطة بيش وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة، من ضبط ثلاثة مصانع متكاملة للخمور، وذلك في ثلاث عمليات أمنية منفصلة.

وتمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة بيش في العملية اﻷولى من كشف مصنع خمور داخل مزرعة للموز عثر بداخله على 50 جركل مليئة بمادة العرق المسكر، كما تم ضبط الشخص الذي يديره واتضح بأنه مخالف أفريقي مخالف لنظام اﻹقامة والعمل.



وفي العملية الثانية، قاد تنسيق أمني بين شرطة محافظتي أبو عريش وضمد إلى ضبط مصنع خمور متكامل بأحد المواقع بمحافظة ضمد، وذلك بعد أن ضبطت شرطة محافظة أبو عريش شاب عشريني بحوزته عبوات من العرق المسكر.

وعند إخضاعة للتحقيق اعترف بالحصول عليها من قبل مروجين بضمد، وتم الإدلال على موقع المبايعة ليتم التنسيق مع شرطة محافظة ضمد وتشكيل فريق بحث أمني متخصص وتم رصد تحركاتهم ومن ثم الدلالة على مكان التصنيع.

وتمت مداهمة الموقع ما أسفر عن ضبط 76 جركل مليئة بمادة العرق المسكر جاهزة للترويج، باﻹضافة لضبط شخصين من الجنسية اﻹفريقية داخل الموقع يقيمون بطريقة غير نظامية.

وفي العملية الثالثة، اشتبهت شرطة محافظة أحد المسارحة في إحدى الشقق التي ترددت معلومات عن انبعاث رائحة كريهة منها ومن خلال رصد الموقع والتحري اتضح أنها استغلت من قبل مجهولين، حيث أعدت موقعًا لتصنيع الخمور بعد أن عثر بداخلها على كميات من الخمور المعدة للبيع.



وقد تم تحريز المضبوطات وإحالة اﻷشخاص لجهات الاختصاص.

ومن جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره للفرق القابضة، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد.