بالصور.. ضبط 242 ألف عبوة معقمات ومنظفات مغشوشة تُورد للمستشفيات الحكومية

بالصور.. ضبط 242 ألف عبوة معقمات ومنظفات مغشوشة تُورد للمستشفيات الحكومية

2017/03/09
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضبطت الفرق التفتيشية في وزارة التجارة، مساء اليوم الخميس، 242 ألف عبوة معقمات ومنظفات مغشوشة يتم توريدها لعدد من المستشفيات الحكومية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واستدعاء المسؤولين عن العبوات للتحقيق معهم.

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