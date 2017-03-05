بالصور.. عسير تطيح بـ 48 متسوّلاً و83 مطلوبًا في قضايا جنائية خلال يومين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

نفذت شرطة منطقة عسير، يومي الأربعاء والخميس ٢-٣ /١٤٣٨/٦، حملة أمنية مفاجئة وشاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني، بمشاركة الدوريات الأمنية والمرور، تحت إشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنّه تضمّنت نتائج الحملة:

توقيف ٦٨٦ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل.

الإطاحة بـ 83 مطلوبًا في قضايا جنائية وحقوقية.

القبض على 407 من مجهولي الهوية.

توقيف ٤٨ متسولاً

تحرير ٣١٧٠ مخالفة مرورية

ضبط ٥ مصانع للخمور، و٤٨ عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر.

ضبط ٣٥ إصبع حشيش، و٢١٢٠ حزمة قات، و٢٧ حبة كبتاجون.

ضبط ١١٠ سيارات مطلوبة

ضبط ٣ مسدسات، و١٣ طلقة حية.

القبض على ١٠ أشخاص ممولين للمجهولين.

القبض على اثنين من ناقلي مجهولي الهوية.