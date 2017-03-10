بالصور.. غواتيمالا تنعي 34 حدثًا أودى حريق ملجأ العاصمة بحياتهم

المواطن ـ غواتيمالا سيتي:

ارتفعت حصيلة حريق في ملجأ للأحداث في غواتيمالا، إلى 34 حالة وفاة، أمس الخميس، فيما بدأت البلاد ثلاثة أيام من الحداد الوطني.

وأكّد مسؤولون محلّيون، وفاة 19 فتاة، تتراوح أعمارهن ما بين 14 و17 عامًا، في موقع الحريق داخل منشأة “هوجار سيجورو فيرجن دي لا أسونسيون”، خارج العاصمة غواتيمالا سيتي، الأربعاء الماضي.

وأبرز الأطباء أن 15 شخصًا آخرين حتى الآن، فارقوا الحياة في المستشفى، وما زال عدد من الضحايا يرقدون في العناية المركزة، بعضهم مصاب بحروق من الدرجة الرابعة.

وحثّ الرئيس جيمي موراليس، في خطاب متلفز إلى الأمة، على إجراء تحقيق لمعاقبة المسؤولين.

يذكر أنَّ الحريق قد نشب صباح الأربعاء الماضي، عندما تردد أن بعض الشبان أشعلوا النار في مراتب مهجع هناك. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن بعض النزلاء لم يتمكنوا من مغادرة غرفهم، لأنّهم كانوا محبوسين فيها.