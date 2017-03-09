بالصور.. فيصل بن مشعل يقود سيارته ليشرف على طُرق أهالي منطقة القصيم

المواطن ـ ماجد الفريدي ـ القصيم:

تفقّد أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم الخميس، مشروع طريق القصيم – مكة المكرمة المباشر، بغية الاطلاع على سير العمل في جميع المراحل المنفذة.

واستمع سموه والحضور لشرح من قبل مدير إدارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الشمري عن المشروع، الذي بيّن أنه “نفذ من إجمالي المشروع، البالغ 635 كيلومترًا، وفق المخطط المرسوم للطريق، حتى تجاوزت مراحله محافظة ضرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 882 مليون ريال”.

واستعرض الشمري ما تم إنجازه لمشاريع صيانة الطرق بمنطقة القصيم العام الماضي، بطول 5116 كيلومترًا، لافتاً إلى أنَّ “تكلفة 10 عقود لمشاريع الصيانة بالقصيم تبلغ أكثر من 300 مليون ريال”.

وأبرز أنَّ “الهدف الرئيسي من هذه المشاريع، يتمثل في رفع مستويات السلامة على الطرق، وإصلاح الطرق القائمة”، مستعرضًا عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح، أنَّ المشاريع تشمل:

طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة بريدة، يبلغ إجمالي طوله 27 كيلومترًا، بتكلفة 561 مليون ريال طريق بريدة الداخلي بطول 35 كيلومترًا بتكلفة 510 مليون ريال طريق عنيزة المطار (الدرعية) بطول 24 كيلومترًا، بقيمة 184 مليون ريال طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة بطول 18 كيلومترًا، وبتكلفة 84 مليون ريال إنشاء الطريق الداخلي بالرس بطول 45 كيلومترًا وتكلفة 320 مليون ريال تحويل معبر الجمال على طريق بريدة الأسياح محول محافظة عنيزة الداخلي.

ومن جهته، كشف الأمير فيصل بن مشعل، أنَّ هناك توجيهًا كريمًا من سمو ولي العهد، لمعالي وزير المالية، للبحث عن الحلول المناسبة لاستكمال هذا الطريق، الذي وصل إلى محافظة ضرية وتجاوزها.

وأكّد أمير منطقة القصيم أنَّ “معالي وزير النقل ووكلاء الوزارة الآن يبحثون عن الحلول المناسبة لاستكمال الطريق”، مطمئناً الجميع بأنَّ “هذا الطريق يحظى بكل الرعاية والاهتمام من طرف خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، ومعالي وزير النقل، الذي أبدى جل اهتمامه باكتمال هذا الطريق، فضلاً عن الطرق المحورية لمنطقة القصيم، الموزعة على مدن ومحافظات المنطقة، وغيرها من الطرق الأخرى التي تحت إشراف وتنفيذ وزارة النقل”.

وأشار إلى توجيه معالي وزير النقل الدائم لوكلاء الوزارة وجميع العاملين على استكمال هذه المشاريع في المنطقة، ووضعها في الأولويات، مقدراً لمعاليه هذا الاهتمام وزيارته للمنطقة، داعياً الله أن يوفقه لما فيه الخير والسداد.

وأبدى أمير القصيم سعادته بتواجده في المنطقة، لاستكمال هذه المشاريع، التي تعد ولله الحمد من أكثر المشاريع شمولية وتغطية لمنطقة القصيم التي هي جزء لا يتجزأ من الوطن، واصفاً زيارته للمشروع بالمهمة، للاطلاع على تنفيذها، ونوعية الإنجاز فيها، لاسيّما طريق القصيم مكة المكرمة المباشر.

ومن جانبه، أوضح معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان أنّه “سيقوم بدارسة ما يمكن عمله في المستقبل، في شأن طريق القصيم مكة المكرمة المباشر”، مبدياً سروره بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، ومرافقته بزيارة هذا الطريق.

وبيّن الحمدان في شأن مشاريع الطرق الأخرى بمنطقة القصيم، أنّها “ستحظى منا، كما تحظى مناطق المملكة كافة، بعناية كبيرة واهتمام، لإنجازها على أكمل وجه”.

وكاشف أنَّ “العديد من مشاريع طرق منطقة القصيم ستكتمل خلال ما تبقى من هذه السنة الميلادية”، مؤكداً أنَّ “مجمل هذه المشاريع التابعة لوزارة النقل في المنطقة ستنتهي في نهاية العام المقبل 2018م ـ بحول من الله”.

يذكر أنّه رافق أمير منطقة القصيم بجولته الميدانية وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، والدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل، ووكلاء وزارة النقل، ووكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ومدير الشرطة اللواء بدر الطالب، ومدير إدارة النقل المهندس محمد الشمري، ومحافظ الرس محمد العساف، ومحافظ النبهانية طارق اليحيى، ورؤساء المراكز القريبة من طريق القصيم – مكة المكرمة المباشر.