بالصور.. قوّة أمن الحج والعمرة تستعرض مهامّها في معرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن ـ الرياض:

شاركت قوة أمن الحج والعمرة، للمرة الأولى هذا العام، في معرض الكتاب الدولي بالرياض، ضمن منظومة قطاعات الأمن العام المشاركة في المعرض.

وقدّمت القوّة، عددًا من المواد الإعلامية المرئية والمقروءة، شملت فن إدارة الحشود في الحرمين الشريفين وساحاتيهما والمشاعر المقدسة، واستعراض الإجراءات المتبعة أثناء غسل الكعبة المشرفة، وتأمين ضيوف الدولة أثناء أداءهم مناسك الحج والعمرة، فضلاً عن استعراض العديد من المهام المناطة بالقوة في خدمة ضيوف الرحمن، والتجهيزات التي يستخدمها رجال الأمن في أداء مهامهم.

وحظي جناح الأمن العام، منذ اليوم الأول، بإقبال ملحوظ من زوار المعرض، تقديرًا منهم لما يقدمه رجال الأمن من جهود في خدمة المواطن والمقيم.

يذكر أنّه تقدم قوة أمن الحج والعمرة جهودًا بارزة ومميزة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. كما تحظى بدعم لا محدود من ولاة الأمر حفظهم الله، وتنفذ مهامها بتوجيه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وتحت إشراف مباشر من مساعده لأمن الحج والعمرة اللواء د. سعود عبدالله الخليوي.

وترتبط بأمن الحج والعمرة القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.