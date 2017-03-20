بالصور.. كمامات لحماية عمال النظافة بمكة.. إنها مملكة الإنسانية

المواطن - مكة المكرمة

وفرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة الكميات اللازمة من الكمامات لعمال النظافة لحمايتهم من موجة الغبار الشديدة التي تتعرض لها مكة المكرمة هذه الأيام.

وأفاد مدير إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة المهندس عاطف حكمي أنه بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار تم تأمين وتوزيع الكمامات اللازمة على كافة عمال النظافة أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية للحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من القيام بنظافة شوارع أم القرى على الوجه الأكمل.

وأكد أن الأمانة تعمل على راحة وسلامة جميع العاملين وتحرص على تحقيق السلامة لهم في كافة التغيرات المناخية.