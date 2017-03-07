بالصور.. كيف تتعامل مع الحريق في محاضرة إرشادية بأبها

المواطن - حسن عسيري

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني و الذي يأتي هذا العام تحت شعار “يدا بيد لمواجهة المخاطر”، أقيمت محاضرة إرشادية بعنوان طرق الاخلاء في المنشآت الحكومية وذلك على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها ألقاها المقدم وليد بن مهدي الراقدي رئيس مركز التحكم والتوجيه بالمديرية العامة للدفاع المدني بعسير.



وتحدث الراقدي خلالها عن أهمية التوعية بأسباب السلامة و طرق الإخلاء و كيفية التعامل وقت نشوب الحرائق.



ويأتي شعار هذا العام وذلك من أجل حث المجتمع على تظافر وتكامل الجهود بين كافة شرائح وأطياف المجتمع لمواجهة المخاطر وتنفيذ إجراءات السلامة العامة.

