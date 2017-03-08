بالصور.. محافظ المجمعة يزور عددًا من المشاريع التمويلية للشباب

المواطن ـ متعب النماصي ـ المجمعة:

قام محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، دعماً من سموه لشباب المحافظة، بجولة على عدد من المشاريع التي تم تمويلها من بنك التنمية الاجتماعية لشباب المحافظة.

وأبدى المحافظ سعادته بمدى الإقبال من فئة الشباب بمحافظة المجمعة على ممارسة العمل الحر، ونجاحهم في ذلك، ما يضمن لهم مصدراً جيداً للدخل، بمساعدة من بنك التنمية الاجتماعية، عبر القروض للمشاريع التمويلية غير التقليدية.

وشدّد على “ضرورة إبراز دور البنك في هذا الجانب، بغية حث الشباب على الالتحاق بسوق العمل”.

وشملت الجولة عددًا من المشاريع، كان من بينها:

مركز طبي

متجر للاتصالات

مقهى

يذكر أنّه رافق الأمير عبدالرحمن بن عبدالله خلال الجولة، مدير فرع البنك المكلف بالمحافظة الأستاذ حمد بن سليمان الثبيتي، وعدد من مسؤولي الفرع.

وفي نهاية الزيارة تلقى سموه درعاً تكريمي من الفرع، نظير دعمه لشباب المحافظة، قدمه مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمجمعة الأستاذ عبدالعزيز بن دخيل الدخيل.

