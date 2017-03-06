بالصور.. محافظ خميس مشيط يُدشّن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

دشّن محافظ خميس مشيط، صباح الاثنين، معرض الدفاع المدني بالمحافظة، في مركز أصداف مول التجاري، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (يد بيد للوقاية من المخاطر).

وأقيم الافتتاح، بحضور مدير الدفاع المدني بعسير العميد حزمي شلاش السبيعي، ومدير شرطة خميس مشيط العميد سعيد محمد أبو ذيبه، وعدد القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والأهلية، وعدد من الحضور.

وقام المحافظ بقص الشريط، عند وصوله، إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول داخله، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته من أجهزة ومعدات السلامة، وآليات مختلفة.

كما شاهد مشاركات المدارس في المعرض، واطلع على بعض المطويات التي توزع من أجل التوعية بمفردات السلامة، على زوار المعرض، الذي يستمر حتى الجمعة المقبل، ويستقبل زواره على فترتين صباحية ومسائية.

وأخذ المحافظ مكانه في مقر الاحتفال، الذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد مهندس محمد آل معلوي الشهراني، شكر فيها الحضور، وتطرق إلى ما وصل إليه الدفاع المدني من تطور في آلياته المختلفة وأجهزة السلامة المستخدمة في جميع أنواع الحوادث.

وأشاد الشهراني، بما يحظى به الدفاع المدني على مستوى المملكة، من دعم متواصل من القيادة الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

ونوه بمتابعة مدير عام الدفاع المدني، وما يبذله من جهود في تطوير أعمال الدفاع المدني، وتدريب منسوبيه على كل ما هو جديد.

كما شكر آل معلوي جميع من ساهم وشارك في تنظيم ودعم أعمال المعرض. عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية، ثم مشهد مسرحي، وأناشيد مسرحية عن الدفاع المدني لطلاب بعض المدارس الأهلية.

وفي الختام، تم تكريم الجهات المساهمة والمشاركة، ووكالة الأنباء السعودية، في حين تم تجاهل باقي وسائل الإعلام الحاضرة، التي غطّت الحدث.

كما تم تقديم درع لراعي الحفل، ودرع آخر لمدير الدفاع المدني بعسير، مقدمة من إدارة الدفاع المدني في المحافظة.