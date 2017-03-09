بالصور.. #مدرب النصر: مفاجأة تنتظر #الاتحاد في #نهائي_كأس_ولي_العهد

المواطن -تصوير : فارس القحطاني- الرياض

رفض مدرب الفريق الاول لكرة القدم في نادي النصر باتريس كارتيرون ذكر اسم أي لاعب سواءً من المشاركين أو الغائبين عن نهائب كأس ولي العهد الذي سيقام غدا بين النصر والهلال مؤكدا أن اللاعبين هم الأهم وهم أول من سيتم اخبارهم غداً بمن سيشارك في المباراة.

وقال باتريس في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل مع مدرب فريق كرة القدم الاول في نادي الاتحاد خوسيه لويس سييرا باندو، أن :”احترامنا لنادي الاتحاد هو ماجعلنا نستعد له بأفضل الاشكال وندرسهم بشكل جيد .” مضيفا أن كل اللاعبين لديهم الثقة وأن أي لاعب سيشارك في المباراة النهائية سيقدم أفضل مايملك لناديه.

وأوضح مدرب النصر أن الجميع يعلم بأن مباريات قبل النهائي تكون صعبه في التحضير والعمل مضيفا :” اننا سنقدم غدا أفضل مالدينا لأننا عملنا بشكل جيد خلال الأسبوع”

ورفض مدرب النصر الافصاح عن خطته بالقول :” لن أجيب عن أي سؤال حول إن كانت لدي مفاجأة في مباراة الغد ، عملنا بشكل جيد واستعدينا بأفضل مايمكن وسنرى ماسيحدث في المباراة”

وكان المدربان قد عقدا مؤتمرا صحفيا في الثانية من بعد ظهر اليوم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، للحديث عن المباراة الختامية لمسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم المقررة غدا.

وقد سبق المؤتمر عرض كأس المسابقة على المدربين وأمام وسائل الإعلام.